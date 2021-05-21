В аэропорту "Мурманск" собралась огромная очередь из-за технического сбоя

Администрация аэропорта и авиакомпания приносят извинения за доставленные неудобства. Фото: vk.com/murmanskgroup

21 мая в аэропорту "Мурманск" собралась огромная толпа людей. И очередь связана не с тем, что все решили в один день улететь в отпуск. Как сообщили в воздушной гавани Заполярья, произошли технические неполадки.

- Уважаемые пассажиры! Из-за технических проблемам на серверах бронирования и регистрации, используемых перевозчиком, возможна задержка рейсов, выполняемых авиакомпаниями "Аэрофлот" и "Россия". Сейчас ведутся работы по устранению возникшей ситуации, - отметили сотрудники аэропорта.

Администрация аэропорта и авиакомпания приносят извинения за доставленные неудобства.

Актуальную информацию о статусе рейсов можно уточнить в представительстве "Аэрофлота".

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