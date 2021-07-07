В Заполярье дарят рыбу за вкусный «морской» рецепт

В каждой семье северян есть свой фирменный рецепт рыбного блюда. Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

11 июля в России отмечается День рыбака. Кто-кто, а уж они-то точно способны поймать золотую рыбку за хвост.

В Мурманской области профессионалов этого дела хоть пруд пруди, ведь рыболовство – традиционный промысел в регионе. Так что поздравления принимают многие северяне.

У нас сложно найти семью, которая бы не любила рыбку и морепродукты. У каждого есть любимые блюда и интересные рецепты, будь то фирменная уха или необычный салат из кальмаров. Так, «Мурманконгресс» в преддверии этого праздника предлагает жителям Заполярья обменяться рецептами и принять участие в конкурсе #Насеверевкусно. Он пройдет в социальных сетях.

Для участия в конкурсе необходимо выложить на стену в соцсети «ВКонтакте» и/или в Instagram пост, который содержит: - рецепт блюда из рыбы и/или морепродуктов; - фотографию участника конкурса с блюдом, приготовленным собственноручно по этому рецепту; - хэштеги #Насеверевкусно и #Нашарыба

При оценке работ жюри будет учитывать такие критерии, как оригинальность, нестандартность рецепта и качество фото (сервировка, подача блюда, ракурс). Важно, чтобы аккаунт, с которого выкладывается пост, принадлежал участнику конкурса и быть открытым.

Работы на «рыбное соревнование» принимаются по 9 июля. Участвовать можно с 18 лет. Авторы пяти лучших, по мнению комиссии, рецептов получат наборы рыбной продукции от участников выставки-ярмарки «Наша рыба». Итоги конкурса будут объявлены 11 июля в социальных сетях и даже попадут в Instagram губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и АНО «Мурманконгресс». Стоит попытать удачи! Конкурс проходит при поддержке правительства Мурманской области.

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