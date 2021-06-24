«Комсомольская правда»-Мурманск» начинает конкурс «Моя великая страна»

Какой вы видите Россию? Покажите нам! Фото: Алексей БУЛАТОВ

В июне отмечается важный праздник – День России. И к нему «Комсомольская правда»-Мурманск» приурочила конкурс «Моя великая страна».

Мы ждем от юных северян рисунки, аппликации, сделанные вручную открытки и плакаты, посвященные празднику. Что для вас Россия? Чем она прекрасна, какие прославленные моменты истории помнит ваша семья, кто живет в нашей стране и какой вы видите ее в будущем? Простора для фантазии много! Помощь родителей, старших братьев и сестер и других родственников не возбраняется.

Мы ждем ваши работы на электронный адрес maria_kpmk@mail.ru, в сообщения нашей группы в «ВКонтакте» или загружайте их на сайт через форму ниже.

Голосование продлится до 21.00 8 июля, после чего мы опубликуем имена победителей на сайте. Их ждут призы от наших спонсоров.

Вопрос о конкурсе можно задать по телефону 8(991)-671-16-33.

Спонсор нашего конкурса - мебельный магазин "Алиона".

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