Убившего собаку на глазах у детей священника из Апатитов будут судить

Для Фроси склон горы Кукисвумчорр был домом. Фото: vk.com/hibinskiybrodyaga

8 апреля на склоне горнолыжного комплекса "Кукисвумчорр" в Кировске на глазах у юных спортсменов от выстрела погибла местная любимица - собака Фрося. Подозрения пали на священника из храма Успения Пресвятой Богородицы в Белореченском районе Апатитов, которые не любил животное и в присутствии других людей говорил, что убьет его. Записи с камер видеонаблюдения подтвердили, что в тот день он приехал на склон с ружьем.

Полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными", но сначала по факту случившегося. Несмотря на то, что многое указывало на вину священника, он долго не получал статус обвиняемого.

Однако теперь материалы уголовного дела все-таки переданы в Кировский городской суд, и священник уже будет главным действующим лицом. Его обвиняют по пункту "б" части 2 статьи 245 УК РФ "Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений, повлекшее его гибель в присутствии малолетнего". Мужчине грозит штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.

На время расследования митрополит Митрофан отстранил священника от службы.

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