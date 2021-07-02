Количество зараженных продолжает расти. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 2 июля 2021 года составило 1330 человек.

По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за минувшие сутки от коронавируса умерли еще 7 человек. Столь высокий показатель держится уже четвертый день и, похоже, не собирается понижаться, что совсем не радует.

Всего в Мурманской области с начала пандемии коронавирус подхватили 54 417 человек, 208 новых случаев выявили за последние сутки. Количество зараженных продолжает расти.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На хребте Муста-Тунтури срубили православный крест. Кто это сделал, пока не известно (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru