На хребте Муста-Тунтури срубили православный крест

Неизвестные повалили православный крест на Муста-Тунтури. Фото: vk.com/my_teriberka

В разных уголках Мурманской области можно увидеть православные кресты. Это не только важные места для верующих, но и важный элемент поморской культуры, для которых кресты были навигацией.

Но иногда они оказываются на земле. Так, в марте 2016 года сильный ветер повалил крест на Монастырском наволоке в Кандалакше. Его удалось восстановить. Но часто к падению конструкций причастны люди.

Кто причастен к падению креста, пока не известно. Фото: vk.com/my_teriberka

- На перевале Муста-Тунтури (по пути на полуострова Средний и Рыбачий) срубили православный крест. Напомним, что два года назад аналогичная история произошла и с крестом возле Териберского водопада, - пишет паблик "Моя Териберка" | интернет-газета".

Неизвестных вандалов еще не нашли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На кладбище в Зеленоборском неизвестные вырывают кресты. Также вандалы топчут могилы (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru