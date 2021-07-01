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Происшествия1 июля 2021 11:37

Экс-министра экологии Мурманской области ждет суд за злоупотребление должностными полномочиями

Женщина полностью признала свою вину
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
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За изготовление документов женщина получила по 20 тысяч рублей от каждого землепользователя.

За изготовление документов женщина получила по 20 тысяч рублей от каждого землепользователя.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР РФ по Мурманской области завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника регионального министерства природных ресурсов и экологии.

Женщину обвиняют в совершении преступления по части 1 статьи 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями".

По данным следствия, в феврале 2019 года экс-министр подготовила для троих землепользователей проекты освоения лесов – лесных участков находящихся в аренде у них. Женщина внесла в эти проекты недостоверные сведения о временном характере возведенных на участках строений, фактически являющихся жилыми домами и объектами капитального строительства. За изготовление документов женщина получила по 20 тысяч рублей от каждого землепользователя.

- Затем чиновница подготовила незаконные положительные заключения госэкспертизы по проектам, после чего без проведения открытого голосования подписала их сама и обеспечила их подписание всеми членами комиссии, а также их дальнейшее утверждение приказами и.о. Министра природных ресурсов и экологии Мурманской области, - сообщила старший помощник руководителя СУ Следственного комитета РФ по Мурманской области Алина Александрович.

Преступную деятельность бывшего министра выявили и пресекли благодаря совместной работе с сотрудниками УФСБ России по Мурманской области.

Женщина полностью признала свою вину. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

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