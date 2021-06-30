Работу центра помощи престарелых и больным «Лилия» в Мурманске приостановили из-за строгого пожарного законодательства

Работать центру пока нельзя, и встал вопрос, что делать с пациентами. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В очень непростой ситуации оказался Центр помощи престарелым и больным людям «Лилия». Его работу временно приостановили после совместной проверки прокуратуры и специалистов пожарного надзора.

В трех помещения - на улицах Софьи Перовской, Зеленой и Олега Кошевого – нашли нарушения пожарной безопасности: не было системы автоматического тушения пожара, где-то второго эвакуационного выхода. Надзорные органы расценили это как то, что если случится пожар, пожилые постояльцы не спасутся. «Лилию» не раз штрафовали на 30 тысяч рублей по ч.1 ст. 17.14 КоАП РФ («Нарушение должником законодательства об исполнительном производстве, выразившееся в невыполнении законных требований судебного пристава-исполнителя»).

Правда, сказать, что в «Лилии» про меры безопасности забыли, нельзя.

- За тем, как защищены наши помещения от пожаров, мы следим. Когда получаем на руки предписания – стараемся все исправлять. В свое время из-за этого даже задумали о том, чтобы взять на ставку квалифицированного специалиста. Требования, из-за несоблюдения которых сейчас приостановили нашу работу, вступили в силу в марте этого года. Мы нашли подрядчика, который обещал быстро сделать систему автоматического пожаротушения. Но работы затянулись, - рассказала «КП-Мурманск» руководитель «Лилии» Ольга Макаровская.

Работать центру пока нельзя, и встал вопрос, что делать с пациентами. Их родственники так доверяют «Лилии», что не хотят забирать родных. Только девятерых забрали близкие, еще шесть находятся под опекой государства и смогут попасть в другие учреждения. Но что делать еще с 41 постояльцев, ни сотрудники центра, ни прокуратура, ни судебные приставы, которые вовлечен в эту проблему, не знаю.

- Родственники не хотят, чтобы их родных увозили куда-то в область, пристроить их в дома престарелых мы не можем – диагнозы не те. Я смотрела здания под аренду в Мурманске, Коле, других городах, но все они с нулевой пожарной безопасностью, мы не может туда отправить тех, за кого отвечаем! – говорит Ольга Рудольфовна.

1 июля состоится суд по «Лилии», ее руководитель надеется, что к нему уже будет полностью устранены все недоделки в помещении на улице Софьи Перовской, и там смогут остаться люди. Но понадобятся еще места для остальных подопечных.

- Первым делом приставы связались с родственниками находящихся там лиц с просьбой забрать их домой до устранения Центром нарушений правил пожарной безопасности. По телефону и при личных встречах родственникам неоднократно доводилась информация о недопустимости оставления пожилых людей в указанных помещениях. Однако большинство родственников отказались это делать, мотивируя тем, что, как они считают, никакой угрозы жизни и здоровью их близким нет. Многие даже не дали согласия на их перемещение, - сообщили в УФССП России по Мурманской области.

Все происходящее – неприятный «подарок» центру, который 11 июля отметит 10 лет с момента основания. Сотрудники «Лилии» хотели устроить тем, для кого стали второй семьей, праздник, но теперь погружены в заботы.

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