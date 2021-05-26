«Нам доверяют – это главное!»: Мурманскому центру «Лилия» исполняется 10 лет

Прошлым летом сотрудники и подопечные «Лилии» отрепетировали юбилей отдыхом на природе.

Лилия – нежный белый цветок, олицетворяющий чистоту. Но не в его честь получил свое название Мурманский центр помощи престарелым и больным людям. Его основательница Ольга Макаровская назвала в честь своей тети Лилии Васильевны Киселевой. Северяне постарше это имя помнят – первый врач-вирусолог в нашей области. 11 июля исполнится 10 лет, как «Лилия» протягивает руку помощи тем, кого жизнь испытывает на прочность. Приближаясь к важной дате, мы поговорили о пути, который прошел центр за эти годы, и попробовали заглянуть в будущее.

От одного человека – к сотням

«Тетушка» – так нежно говорит о Лилии Васильевне наша собеседница. Уважаемого врача, прекрасного специалиста и доброго человека в январе 2011 года подкосил инсульт. В Санкт-Петербурге врачи сделали трепанацию черепа и этим сохранили жизнь, хотя шансы на спасение были малы. Сложное хирургическое вмешательство и коварная болезнь не оставили шанса на то, что Лилия Васильевна сможет ухаживать за собой сама. Тогда ее племянница Ольга Рудольфовна приняла волевое решение увезти тетушку в Мурманск и посвятить себя ей. В свое время тетя с годика воспитывала племяшку - настало время вернуть ей всю любовь и заботу.

- Когда мы ехали в поезде, только ленивый не подошел и не задал вопрос о том, как ухаживать за такими больными, есть ли услуги в Мурманске, сколько стоят, как вообще я это воспринимаю, - рассказывает Ольга Макаровская. – Уже в городе я поняла, что даже с сиделкой не смогу жить и работать так, как раньше. Поэтому я ушла с работы. Тетя через полтора месяца должного ухода встала на ноги. А я поняла, особенно после множества вопросов от знакомых и незнакомых людей, что тема патронажной помощи в Мурманске стоит очень остро. И решила создать свою службу.

Сотрудники центра к подопечным относятся как к родным.

Не казенный дом, а семья

Во время разговора мы не один раз возвращались к мысли, что в нашей стране отдавать близкого человека на попечение третьим лицам как-то стыдно и «неправильно». Есть такое мнение, что надо самим заботиться, как бы тяжело ни было, хоть ты тресни. И приходится женщине доказывать всему миру, что она может быть прекрасной мамой, идеальной женой, работником года, а еще ухаживать за пожилыми родственниками. А потом плакать в подушку от усталости и осознания, что не справляешься. И ладно бы, если речь идет только о пенсионерах, которые сами могут приготовить себе еду и не забудут выключить газ. Но что делать, если старость не в радость из-за болезней?

- Почти все наши подопечные сейчас – это больные с деменцией и после инсульта. Они как дети. Таких не берут в дома престарелых - только если в интернат для психохроников, куда большая запись и не все дожидаются своей очереди. Пожилым людям с деменцией внимание нужно круглосуточно, и родные далеко не всегда могут это обеспечить. Был у нас случай, когда дочка привезла лежачего отца, просила присмотреть, пока будет в отпуске. Мы его быстро поставили на ноги, он сам стал ходить, есть. А после отпуска дочка забрала его домой, на работе ее осуждали, что отдала отца чужим людям, и… он снова слег. Через две недели привезли обратно. Я сказала, что больше не отдадим, будем сами им заниматься.

И таких случаев за 10 лет накопилось много. Некоторые бабушки даже сами звонят в «Лилию» и просятся в пансионаты. Но берут не всех, в том числе вынуждены сотрудники центра отказывать, например, онкологическим больным: профиль социальных услуг не позволяет оказывать медицинские, а в борьбе с раком без сильнодействующих лекарств обычно не обойтись. Зато те пожилые северяне, кто попадает под крыло «Лилии», оказываются в настоящей семье.

- Я их правда люблю, - смеется в ответ на мою фразу: «Сколько тепла в вас, когда вы говорите о подопечных» Ольга Рудольфовна. – Есть у нас такие, кто все 10 лет с нами, кто-то, к сожалению, умер. Они все для нас - не только сами старики, но и их близкие - становятся как родные. Обязательно поздравляем друг друга со всеми праздниками, созваниваемся. Когда началась пандемия и посещения прекратились, мы родственникам столько фотографий и видео отослали! Постоянно на связи.

«Лилия» - это вторая семья, в которой есть и забота, и любовь, и уважение.

Тонкости подхода

До создания «Лилии» Ольга Макаровская работала с умственно отсталыми детьми. Пожилые для нее сейчас те же дети, просто мозг сыграл злую шутку со взрослыми и вернул их в детство.

- Некоторые новые сотрудники приходят и пытаются разговаривать с подопечными на «вы», отдавая дань уважения возрасту. Но из-за болезни те этого не понимают. Была у нас женщина, я к ней все: «Сашенька, Сашенька». А она постоянно удивлялась: «Это ты мне?». Они же вспоминают, как их в детстве называли. Так вот ее Шурочкой ласково звали, - улыбается Ольга Рудольфовна. – Всегда при поступлении обязательно узнаем, как пациента папа и мама звали, как в семье обращались. А еще у нас прозвища рождаются, например, Кудряшка Сью, Пупсик, Шиншилка, Полковник, Шурпупчик, Сашурик. Так нашим старикам легче.

Легче – это важное слово в работе сиделок и патронажных бригад. Причем для всех сторон. Тем, за кем ухаживают, хочется встретить закат жизни в любви и заботе. А тем, кто такие условия создает, важно не погасить в себе этот согревающий других огонек. Работать в «Лилию» приходят скорее по зову сердца. Конечно, и финансовый вопрос играет роль, но без широкой души задержаться не получится. Почти все сотрудники центра – это женщины от 38 до 65 лет, многие уже имеют опыт социальной работы, например, в школах, детских садах, больницах. Кто-то занят частично, например, посещает клиентов на дому, другие работают целый день в пансионатах. И абсолютно у всех добрые сердца и уста: с подопечными они шутят, болтают на разные темы, рисуют, заботятся.

- Вы знаете, у нас нет ни одного профессионального повара - на кухне работают женщины, которые просто любят готовить. Они подходят к делу с душой, еду делают и вкусной, и сбалансированной. Однажды меня спросили, почему у нас все, получается, в работе, а в государственных похожих учреждениях не всегда. Да просто у нас… дом! Попросила Люся селедочку – да без проблем! Закупили, привезли, приготовили селедку под шубой. Пусть не по расписанию, ну и что? – продолжает наша собеседница. – Перед Новым годом в каждый пансионат покупала огромную семгу, три раза в год – оленину. Свежие сезонные овощи – всегда! Кто из постояльцев может, помогает на кухне, чтобы не скучали.

В прошлом году коллектив центра решил провести репетицию своего юбилея и выбраться на природу - жаркое лето к этому располагало. Выехали за город, нажарили шашлыков, нагулялись в лесу. Дамы принарядились ради такого случая, все от души танцевали под советские песни. Потом еще две недели только и делали, что обсуждали, как все прошло, да рассматривали фотографии. А лежачим больным, которые не смогли поехать на пикник, привезли угощение.

Пожилым людям важно чувствовать, что они не остались один на один со своими недугами.

От болезни не зарекайся

Сейчас в Мурманске работают три пансионата на 84 места: на улицах Софьи Перовской, Олега Кошевого и Зеленой. А начиналось-то все с 13 коек. В ближайших планах – открыть четвертое учреждение, ведь спрос на услуги по уходу растет. Наконец-то мы стали понимать, что просить помощи не стыдно.

Правда, хочется, чтобы северяне относились к работе «Лилии» с большей чуткостью. Отдельных зданий у центра нет, и пансионаты размещаются в жилых домах. На Кошевого и Зеленой в таком соседстве местные не видят ничего плохого, даже подарки приносят, например, цветы в горшках. А вот на Софьи Перовской иногда выходят на тропу войны. Не всем нравится, что рядом живут немощные.

- Мы все думаем, что такого с нами не случится, старость далеко. А ведь все может быть… Не надо зарекаться, - рассуждает Ольга Рудольфовна.

Еще одна ложка дегтя – многочисленные проверки, от которых так страдает малый и средний бизнес. Та же пожарная безопасность – вещь важная, кто бы спорил, особенно если речь идет об учреждениях, где содержатся дети и пенсионеры. Но требования к ней меняются так быстро, что сдать этот экзамен на «пятерку» вряд ли кто легко сможет.

Пандемия тоже ярких красок в работу «Лилии» не добавила. Пришлось отказаться от помощи медработников: и у них времени не стало, да и коронавирус занести страшно – подопечные центра находятся в зоне риска. Также на время приостановили уход за пациентами в больницах, хотя такая услуга очень востребована. Руководство «Лилии» заняло твердую позицию – своими рисковать не будем.

- Но что унывать - работаем! Со всеми трудностями справлялись и справляемся. Мы 10 лет цену не поднимали на наши услуги - только в этом году, из-за пандемии. Мера вынужденная, но обязательно со всем справимся, - уверена Ольга Рудольфовна.

В последнее время ошибочное мнение, что просить помощь – стыдно, удалось частично побороть.

Самое главное

10 лет за плечами - за это время сделано так много. Достижения эти выражаются не в деньгах, подсчет добрых дел идет не по головам. Тут аршином общим не измерить, можно только почувствовать, что кто-то ушел счастливым.

- Наше главное достижение за 10 лет? Хороший вопрос… - задумалась Ольга Рудольфовна под конец нашего разговора.

Ей на помощь пришли коллеги - и вместе они сказали:

- Люди доверяют нам. Они нам говорят: «Что бы мы без вас делали!». Это такая важная фраза.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Коллектив Центра помощи престарелым и больным людям «Лилия» благодарит всех, кто эти 10 лет был с ним. Это и работники, и северяне, которые доверили персоналу своих близких, и те, кто не остался в стороне от будней центра.

Центр регулярно получает благодарности от родственников своих подопечных.

КОЛЛЕКТИВНОЕ ПИСЬМО-БЛАГОДАРНОСТЬ

Это коллективное письмо-благодарность всем сотрудникам пансионата «Лилия» для престарелых и больных людей, нуждающихся в оказании необходимой помощи, присмотре и уходе.

Наши близкие родственники, матери и отцы, сыновья и дочери, внезапно ставшие беспомощными, испытывают необходимость в ежедневном и ежечасном внимании, чтобы продолжать жить на этой земле.

И такой профессиональный, внимательный, человеческий уход, как оказалось, может предоставить пансионат «Лилия».

Заботливые женщины – работники пансионата, которые моют и переодевают, кормят и решают физиологические проблемы наших родственников, заслуживают самых добрых и теплых слов благодарности.

Беда и болезнь могут прийти в любой дом. И это случилось с близкими и родными нам людьми.

Наши квартиры не позволяют создать нормальные условия для совместного проживания с больными людьми. Нам невозможно оставить работу. А постоянный уход и внимание больным людям необходимы каждый день и час, из которых складываются недели, месяцы и годы… У многих из нас близкие живут в пансионате годами.

В любое время, когда бы мы ни посетили наших родственников в пансионате, всегда видим их чистыми, сытыми и ухоженными. Им всегда приготовлена полноценная еда и оказана патронажная помощь, а главное – забота и внимание.

Центр помощи престарелым и больным людям «Лилия» – это не просто профессиональная патронажная служба, это круглосуточный качественный социальный уход с питанием и проживанием, наблюдение за состоянием здоровья, а в случае необходимости – оказание скорой медицинской помощи.

На протяжении всех лет ко всем, кто проживает в пансионате, мы наблюдаем только доброжелательное отношение, оказание услуг в полном объеме и надлежащего качества.

Особые слова благодарности директору Автономной некоммерческой организации «Центр помощи престарелым и больным людям «Лилия» Ольге Рудольфовне Макаровской.

Для всех нас пансионат «Лилия» – это душевное равновесие и спасение в нашей жизни!

Фото из архива центра «Лилия».

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