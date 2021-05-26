Старые вещи во благо: В Мурманске пройдет «Гаражная распродажа»

Ненужные вам вещи могут оказаться для кого-то ценными. Фото: Иван ВИСЛОВ

29 мая в 13.00 в Мурманске начнется «Гаражная распродажа», куда может прийти любой желающий и принести ненужные вещи, давно пылящиеся в шкафу и на полках. Взамен можно подыскать для себя что-нибудь интересное, а главное, поспособствовать разумному потреблению, вдохнуть новую жизнь в нажитое добро и помочь людям.

- «Гаражная распродажа» подходит для малообеспеченных семей, людей, у которых много лишних вещей, а также студентов и вообще северян, которые любят необычные, может быть, даже винтажные предметы гардероба, украшения и т. д, - рассказала «КП»-Мурманск волонтер мероприятия Елизавета Титова.

Что стоит принести с собой: одежду и обувь в хорошем состоянии, детские вещи, предметы интерьера, книги и журналы, вещи и игрушки для животных, развивающие детские игрушки, украшения и бижутерию.

На распродаже можно будет и самому поискать и купить интересные вещи за символическую плату. Волонтеры будут продавать их на столах «Все по 50», а также за 100 или 200 рублей.

- Выше ценников не будет, потому что основной принцип мероприятия состоит в том, что даже за бесценок можно найти что-то уникальное для себя, - уточнила волонтер.

Есть и такой вариант: принести свое «добро», уплатить небольшой взнос за «торговое место» и поставить на вещи свои ценники.

Все собранные на распродаже деньги направят в региональное отделение Российского Красного Креста для помощи подросткам.

- Хотим в 2022 году построить центр для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, куда они смогут прийти как в безопасное место. Например, найти там поддержку, перекусить, получить помощь от волонтеров с уроками или психолога. Такие проекты уже есть в других городах России, - отметила Елизавета Титова.

Где пройдет мероприятие: Мурманск, улица Полярные Зори, 62/29 (игровая комната «Сказочный лес»). Вход свободный.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Как еще в Мурманске помогают нуждающимся

На минувших выходных в ТЦ «Мурманск Молл» прошел благотворительный сбор продуктов и предметов гигиены для бездомных от паблика «Мурманск», который стал уже традиционным.

Как сообщили в Мурманской общественной организации «Улица», в этот раз общими усилиями неравнодушных северян было собрано около 250 килограммов продуктов, которые станут частью продуктовых наборов для людей, оказавшихся без крыши над головой. Жителей города поблагодарили за участие и щедрость.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Программа "Арктический гектар" начнет действовать с августа. Приоритет в первое время работы будет у жителей Мурманской области (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru