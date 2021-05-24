Программа "Арктический гектар" начнет действовать с августа

В Мурманской области определяются места под "Арктический гектар".
Фото: Олег ФИЛОНОК
Завершается работа над документальным оформлением программы "Арктический гектар", речь о которой зашла еще в прошлом году. В Мурманской области уже составляется перечень территорий, которые попадут под действие программы. Подходящие участки есть рядом с Мурманском, Мончегорском и Кандалакшей.
- Прием заявок начнется в августе. Первые полгода получать "Арктический гектар" смогут только жители Мурманской области, после такое право будет и у жителей других регионов, - сообщил губернатор Андрей Чибис.
Срок рассмотрения заявок не будет превышать 45 дней.
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