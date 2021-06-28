За 12 лет заболеваемость наркоманией в Мурманской области снизилась в 8 раз

Губернатор Андрей Чибис отметил, что среди несовершеннолетних вообще нет зарегистрированных больных наркоманией. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

28 июня в Мурманске прошло заседание антинаркотической комиссии, на которой озвучили ряд данных. Так, за 12 лет заболеваемость наркоманией снизилась в 8 раз. В сравнении с 2019 годом этот показатель снизился на 11 процентов.

Губернатор Андрей Чибис отметил, что среди несовершеннолетних вообще нет зарегистрированных больных наркоманией.

- В Мурманской области в 2020 году этот показатель составил 121,8 на 100 тысяч населения, что на 9,2% ниже показателя 2019 года. За этот же период в России он составил – 160,9, в Северо-Западном федеральном округе – 142,5, - сообщает пресс-служба правительства Мурманской области.

Главный врач-нарколог Мурманской области Игорь Заплаткин рассказал, что во всех крупных муниципалитетах области созданы специальные кабинеты медицинской помощи и возможность получения лечения в стационаре. Есть нехватка врачей психиатров-наркологов. На 1 января 2021 года под наблюдением находились 7128 пациентов с наркологическими расстройствами, среди них подавляющее большинство - 81,3% имеют проблемы с алкоголем.

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