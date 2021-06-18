Мурманскую область посетили 10 блогеров с охватом аудитории 15 миллионов человек

В 2020-м регион посетили 10 блогеров с совокупным охватом аудитории в 15 миллионов человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во время отчета губернатора Мурманской области Андрея Чибиса перед депутатами Мурманской областной Думы за минувший год, прозвучали данные, что в 2020-м регион посетили 10 блогеров с совокупным охватом аудитории в 15 миллионов человек.

В правительстве региона в таком виде туризма, когда приезжают известные люди, благодаря которым много россиян могут узнать о красоте Кольского полуострова, видят большие перспективы.

Напомним, что в Заполярье со съемками программы «Русские каникулы» приезжала Наталья Водянова http://www.murmansk.kp.ru/online/news/4284474/ Также отдыхали в Мурманской области Яна Чурикова и Анастасия Макеева, работали Леван Горозия, Леонид Якубович, Александр Маршал и другие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мончегорске собираются установить памятник жертвам репрессий. Проект должен сдвинуться с мертвой точки спустя 6 лет (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru