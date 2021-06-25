В Апатитах пошли грибы

Красавец-разведчик Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Под Апатитами замечены первые грибы. Июнь, пусть и конец первого летнего месяца, а под турбазой "Лесная" уже встречаются первые подберезовики. Об этом рассказали в группе "Народное ТВ".

Кто-то не поверил, кто-то стал утверждать, что это ложные грибы, а кто-то вспомнил про такую же находку пять лет назад:

- 24 июня 2016 нашли штук 15-20 подосиновиков маленьких, - пишет Вера Трусова.

В общем, тихая охота не горами - готовьте сковородку, картошку и масло!

Напомним: о том, что в Мурманской области открыт грибной сезон, мы писали еще в начале июня.

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