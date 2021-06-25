Правительство: Вопрос газификации Мурманской области прорабатывается

Газификация Мурманской области прорабатывается. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

На этой неделе мы писали, что на карте газификации России от компании "Газпром" нет Мурманской области. При этом планы на то, что наш регион уйдет от мазутной зависимости есть. В правительстве Заполярья прокомментировали процесс.

Программа "Газпрома", о которой мы писали, рассчитана на период с 2021 по 2025 года и создана по поручению президента России Владимира Путина для доведения газа до домохозяйств в ранее газифицированных населенных пунктах центральным газопроводом. В Мурманской области же надо начинать работу с нуля.

- Вопрос о необходимости газификации региона по инициативе губернатора Андрея Чибиса активно обсуждается на всех уровнях на протяжении последних лет. В этом году он был выведен в практическую плоскость, - сообщили в правительстве Мурманской области.

Напомним: газификацию региона поддерживают на федеральном уровне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: когда надо прививаться после перенесенного коронавируса. Когда надо прививаться от коронавируса после перенесенной болезни (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru