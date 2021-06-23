На карте газификации России "Газпрома" нет Мурманской области

До 2025 года "Газпром" не планирует газифицировать Мурманскую область. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мурманской области в последнее время активно говорят о газификации региона. Напомним: процесс, который поможет снизить плату за ЖКУ на 20%, поддерживают в Минэнерго, о ней говорили во время приезда Михаила Мишустина.

В газификации Кольского полуострова заинтересованы крупные компании, резиденты Арктической зоны РФ.

В 2019 году в Мурманскую область приезжала делегация от "Газпрома", с котором обсуждался сложный процесс ухода региона от мазутозависимости. Но на сайте компании в разделе программы газификации России с 2021 по 2025 года Заполярья нет. Равно как Карелии, а та же Архангельская область представлена только югом.

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