Пострадавшая от рук живодера в Молочном собака погибла

Пострадавшая от рук живодера собака не выжила. Фото: vk.com/murmandogs

Вечером 23 июня в Молочном ловили собаку со страшными ранами на спине. Их характер указывает на то, что животное травмировал человек.

Зооволонтеры смогли найти четвероногого друга, который, несмотря на дикую боль, не сидел на месте. Собаку срочно увезли в одну из ветеринарных клиник Мурманска.

- К сожалению, спасти животное не удалось, - рассказали зооволонтеры.

Как сообщили "КП-Мурманск" в УМВД по Мурманской области, заявление по факту ранения собаки в Молочном уже зарегистрировано, проводится проверка.

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