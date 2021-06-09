"Весь в струпьях, очень истощен": на "Серебрянке" нашли привязанную собаку

Сейчас волонтеры пытаются спасти пса, который медленно умирал все эти дни. Фото: Ирина Комлева / vk.com/id235182227

Зооволонтеры рассказали об очередном случае предательства человека по отношению к животному. На "Серебрянке" 8 июня нашли пса в очень тяжелом состоянии.

-Между 21-22 километрами совершенно случайно в лесу найден пес. Был привязан к дереву, рядом даже не было водоема, т.е. без воды и еды продолжительное время. По-видимому, он там находился не один месяц, весь в струпьях, очень истощен. Что еще написать даже не знаю... Нет слов, - написала Ирина Комлева в группе "Альянс Защитников Животных — Мурманск".

Сейчас волонтеры пытаются спасти пса, который медленно умирал все эти дни.

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