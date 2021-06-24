В Мурманске ищут арктические миллиарды

Большая часть российских корпоративных денег зарабатывается в Арктике. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Большая часть российских корпоративных денег зарабатывается в Арктике. Журнал Forbes выложил список компаний, которые выплачивают своим топ-менеджерам наибольшее вознаграждение. Верхняя шестерка списка напрямую завязана на Арктику и добывает ресурсы за полярным кругом (Газпром, Новатек, Транснефть, Норникель, Русал). Новатек, например, в 2020 году выплатила своим топам 7,4 миллиарда рублей. Жители Мурманской области воспринимают подобные публикации с изрядной долей раздражения.

- На фоне коммунальной городской разрухи мы получаем информацию о доходах узкой группы лиц, которые только в компании Новатек превышают в два раза государственные программы социально-экономического развития всей АЗРФ. И, конечно, мы все помним о том, что эти нечеловеческие сверхприбыли обеспечиваются за счет прямого и косвенного субсидирования из российского бюджета, - говорит руководитель регионального отделения партии «РОДИНА» в Мурманской области Антон Изотов.

Политик уверен, что в подобном распределении доходов госкорпораций и расходов государственной казны нет никакой логики. Он заявляет, что парламентское большинство должно перераспределиться на ближайших выборах.

- Если партия власти продолжит свою экономическую политику и в следующем созыве Государственной Думы, это приведет к фатальному перекосу в финансовой системе страны. Про социальное напряжение в обществе, полагаю, даже говорить не стоит. Люди крайне раздражены таким креном в пользу избранных и считают себя незаслуженно обделенными, - говорит Изотов.

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