Специалисты нашли причину желтой воды в Туломе

В Туломе почти два года вода из-под крана текла желтая. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Почти пять месяцев жители Туломы жаловались на то, что вода из-под крана течет желтая, хотя в прошлом году в поселке ввели новые очистные сооружения. И их проблема наконец решилась. Специалисты проверили сети, чтобы найти причину странного цвета.

Реконструированный водозабор работал исправно, поэтому возможным источником желтого цвета назвали реагенты, которые применяются в Мурманской области впервые.

- Специалистами «Мурманскводоканала» произведена донастройка оптимальной дозы коагулянта, скорректированы дозы гипохлорита для достижения требуемого обеззараживания питьевой воды. Производится ежедневный забор образцов. На текущую дату по итогам проведённых мероприятий анализ проб показал соответствие норме. Жалоб на качество воды от абонентов не поступало. Мониторинг качества водоснабжения в селе продолжается, – рассказал «АиФ-Мурманск» министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Алексей Лыженков.

Жители Туломы сообщили, что вода стала нормального цвета.

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