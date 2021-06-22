Жеребенок из дикого табуна в Кузомени оказался с сюрпризом

Жеребенок Снежки оказался мальчиком. Фото: vk.com/mustangipomory

На прошлой неделе стало известно, что в табуне диких лошадей Кузомени долгожданное пополнение - кобыла Снежка разродилась жеребенком. Его появление на свет ждали еще весной.

Семья Чуниных, которая приглядывает за лошадьми, попыталась узнать пол малыша (мама неохотно подпускает людей к жеребенку) и первый вывод был - кобылка! Девочек табуну не хватает, сейчас он почти полностью состоит из жеребцов, из дам там только Снежка.

Но все же малыш оказался с сюрпризом.

- Опять конь! - с небольшим расстройством отметили Чунины, выложив видео с малышом. - Снежка, как же так?

Но главное, что малыш жив. Напомним: прошлой весной жеребенок умер по невыясненным причинам.

Узнать, как помочь дикому табуну, можно в группе в "ВКонтакте".

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