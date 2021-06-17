Фестиваль "Териберка" перенесли из-за коронавируса

17-18 июля в Териберке должен был пройти VI одноименный Арктический фестиваль, но из-за эпидобстановки придется подождать до 21-22 августа. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Ситуация с коронавирусом в Мурманской области ухудшается, по данным за 17 июня от оперативного штаба, за последние сутки выявили 75 новых- зараженных. В последний раз такое количество было в марте.

Из-за этого в регионе вводят новые ковидные ограничения. А также, увы, мы снова столкнулись с отменой мероприятий. 17-18 июля в Териберке должен был пройти VI одноименный Арктический фестиваль, но из-за эпидобстановки придется подождать до 21-22 августа.

- Для региона Арктический фестиваль «Териберка» стал визитной карточкой событийного туризма. Важно, чтобы мероприятие состоялось с соблюдением всех эпидемиологических мер, так как безопасность гостей фестиваля – одна из ключевых задач при подготовке. Также важно отметить, что фестиваль перешел на федеральный уровень и включен в план председательства Российской Федерации в Арктическом совете в 2021-2022 годах», – рассказал заместитель председателя организационного комитета по подготовке и проведению Арктического фестиваля "Териберка" Александр Елисеев. Не исключено, что в ближайшее время могут быть отменены и другие мероприятия.

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