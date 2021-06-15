Последние ограничения из-за коронавируса в Мурманской области в июне 2021 года: что запрещено и что надо делать

В Мурманской области снова ограничили работу общепита. Фото: Михаил ПАТЛИС

Если еще в апреле в Мурманской области за сутки регистрировали менее 30 зараженных коронавирусом за сутки, то в последние дни их число все растет и уже превышает 70 человек. Из-за этого оперативный штаб принял решение ввести новые ограничения. "КП-Мурманск" рассказывает, что можно делать, а что нельзя.

Во-первых, с 18 июня ограничивается работа заведений общепита. Кафе, рестораны, клубы могут работать только с 6.00 до 23.00. Напомним: в начале марта им разрешили закрываться только в 2 ночи, но оказалось, что северяне халатно относятся к послаблению.

- Анализ источников заражения, который проводят Роспотребнадзор и эпидемиологи, показал, что многие заражаются именно в клубах. Далеко не все заведения соблюдают требования безопасности. Понимаю, что такие ограничения для многих станут неприятной новостью, но они необходимы, - отметил губернатор Андрей Чибис.

С 23 июня 30% госслужащих должны перейти на удаленный режим работы. Работодателям остальных форм собственности рекомендуется поступить так же. И рассмотреть возможность, чтобы все работники приходили к разному времени, чтобы в часы пик количество людей в общественном транспорте снизилась. К слову, автобусы, троллейбусы и маршрутки должны ходить с наполняемостью 2/3.

- Помимо этого надо ужесточить контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. И штрафовать не водителя, не самого человека, а юридическое лицо. Обращаюсь к минтрансу: берите УГИБДД или делайте фотофиксацию, штрафуйте. Также Центру управления регионом поручают отслеживать сигналы о нарушениях в социальных сетях, - добавил глава Заполярья.

На оперативные штабы в муниципалитетах также возложена задача мобилизоваться и лучше контролировать предпринимателей и не только в плане соблюдения ковидных ограничений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области начнут прививать переболевших коронавирусом. Всего прививку от COVID-19 сделали свыше 100 тысяч северян (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru