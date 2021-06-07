97 тысяч жителей Мурманской области привились от коронавируса

На минувших выходных в Мурманске работали две мобильные прививочные бригады, в них обратились 64 человека. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Мурманской области растет число зараженных коронавирусом за сутки растет. Если еще в конце апреля за 24 часа выявляли не более 30 человек с положительным тестом, то теперь их уже более 50.

- Развернуть 454 ковидных койки, свободно 25%. На доамбулаторном этапе работает 17 бригад скорой помощи и 11 патронажных. Более 70 тысяч северян обеспечены бесплатными препаратами, 215 тысяч результатов пришли по СМС, - сообщил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

На минувших выходных в Мурманске работали две мобильные прививочные бригады, в них обратились 64 человека. Всего от коронавируса привились 97 тысяч человек, что составляет 28%.

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