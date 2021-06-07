Леон Мирошник рассказал, какую травму получил на Кубке мира по силовому экстриму

Его прямо из Териберки госпитализировали в Мурманск, лечением Леона занимаются врачи "Севрыбы". Фото: Антон ЗАБИРОВ

5 июня в Териберке прошел первый за Полярным кругом Кубок мира по силовому экстриму. На него приехали 13 спортсменов из 8 стран, Мурманскую область представлял Леон Мирошник, установивший командный рекорд по буксировке барка "Седов".

Сам он был нацелен не только на победу, но и на новые рекорды. Увы, Леон выбыл из соревнований во время первого же упражнения - оси Аполлона. Поднимая ось весом почти 170 килограммов он несколько раз упал, и последнее падение стало роковым - спортсмен повредил ногу.

Его прямо из Териберки госпитализировали в Мурманск, лечением Леона занимаются врачи "Севрыбы". На понедельник, 7 июня, была намечена операция. За несколько минут ее начала силач записал видео, в котором рассказал, что случилось.

- Врачи диагностировали отрыв связки - "надколенника". Все нормально, не расстраивайтесь, дерьмо случается. Травму эту принял, вся энергия - на восстановление, вернусь еще сильнее, и все у нас получится, - рассказал Леон.

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