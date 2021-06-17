В УМВД прокомментировали информацию о стрелявших по полицейским браконьерах на реке Кица

Решается вопрос о возбуждении дела в отношении браконьеров. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В ночь с 16 на 17 июня на реке Кица задержали четырех браконьеров с сетями, лодками и ружьями. В рейде участвовали работники Регионального центра лесного и экологического контроля совместно с сотрудниками УМВД России по Мурманской области при силовой поддержке ОМОН Росгвардии по Мурманской области.

Ряд СМИ со ссылкой на источники написал, что браконьеры открыли огонь по правоохранителям. В УМВД прокомментировали эту информацию.

-Никакой стрельбы и иного противодействия в отношении сотрудников правоохранительных органов не было, - сообщила "КП-Мурманск" врио начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Наталья Колбушков.

Решается вопрос о возбуждении дела в отношении браконьеров.

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