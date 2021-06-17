На реке Кица задержали браконьеров с сетями и ружьями

В ближайшее время станет понятно, какое наказание понесут браконьеры. Фото: Олег УКЛАДОВ

Рыбакам в Мурманской области непросто. Идет сезон семужьей рыбалки, но первый и второй участки реки Колы уже закрыты. Но даже при наличии возможности легально рыбачить некоторые северяне не хотят этого делать.

На реке Кица прошли рейды по выявлению браконьеров. В ночь с 16 на 17 июня здесь задержали мужчин, которые перегородили реку сетями (такой способ рыбалки запрещен).

- Патрулирование осуществляли работники Регионального центра лесного и экологического контроля совместно с сотрудниками УМВД России по Мурманской области при силовой поддержке ОМОН Росгвардии по Мурманской области. Документов, регламентирующих установку заграждения, задержанными лицами предъявлено не было. В ходе осмотра места происшествия сети, а также моторные лодки, две единицы охотничьего огнестрельного оружия, были изъяты, - сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Мурманской области.

В ближайшее время станет понятно, какое наказание понесут браконьеры.

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