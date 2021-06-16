В Апатитах молодые люди сбросили бетонный блок с крыши

Люди своими силами задержали хулиганов и передали их в руки полиции. Фото: «ХибИнформБюро»

В Апатитах 14 июня молодые люди развлекались тем, что с крыши дома на улице Сидоренко, 14 сбрасывали бетонные блоки, сообщает «ХибИнформБюро». Один их них упал на крыльцо седьмого подъезда. На фотографиях видно, что блоки большие, тяжелые с арматурой внутри. К счастью, обошлось без последствий, хотя жители говорят, что на крыльце дети часто кормят кошек, но в этот раз никого не было.

Люди своими силами задержали хулиганов и передали их в руки полиции.

- Это все совершеннолетние лица, - прокомментировал ситуацию редакции "КП-Мурманск" заместитель начальника МО МВД "Апатитский", подполковник внутренней службы Алексей Мартынов, - по этому факту будем возбуждать дела об административных правонарушениях.

Вопрос остается и к управляющей компании "Офиж" - почему есть свободный доступ на крышу и там лежат бетонные блоки? Жители о ситуации в компанию уже сообщили.

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