Рыбопромышленников призвали полностью вакцинировать от коронавируса экипажи судов

Проблемы развития рыбной отрасли усиливаются в условиях пандемии, поэтому Росрыболовство активно выступает за обязательную вакцинацию для экипажей судов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

17 июня в Мурманске работает глава Росрыболовства Илья Шестаков, он принял участие в заседании территориального рыбохозяйственного совета Мурманской области.

Проблемы развития рыбной отрасли усиливаются в условиях пандемии, поэтому Росрыболовство активно выступает за обязательную вакцинацию для экипажей судов.

- Существует проблема с поставками нашей продукции в Китай, наши зарубежные коллеги ужесточают требования, в том числе по транзитным поставкам через Корею, поэтому мы нацеливаем наши предприятия, чтобы массово вакцинировали экипажи. К сожалению, случаи выявления зараженных на борту рыбопромысловых судов продолжаются, и меры контроля необходимо ужесточать. Мы надеемся на больший контроль со стороны Роспотребнадзора, - отметил Илья Шестаков.

Напомним: на борту мурманского траулера "Кокшайск" в Норвегии нашли зараженных коронавирусом.

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