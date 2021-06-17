Рыбопромышленников призвали полностью вакцинировать от коронавируса экипажи судов

Проблемы развития рыбной отрасли усиливаются в условиях пандемии, поэтому Росрыболовство активно выступает за обязательную вакцинацию для экипажей судов.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
17 июня в Мурманске работает глава Росрыболовства Илья Шестаков, он принял участие в заседании территориального рыбохозяйственного совета Мурманской области.
Проблемы развития рыбной отрасли усиливаются в условиях пандемии, поэтому Росрыболовство активно выступает за обязательную вакцинацию для экипажей судов.
- Существует проблема с поставками нашей продукции в Китай, наши зарубежные коллеги ужесточают требования, в том числе по транзитным поставкам через Корею, поэтому мы нацеливаем наши предприятия, чтобы массово вакцинировали экипажи. К сожалению, случаи выявления зараженных на борту рыбопромысловых судов продолжаются, и меры контроля необходимо ужесточать. Мы надеемся на больший контроль со стороны Роспотребнадзора, - отметил Илья Шестаков.
Напомним: на борту мурманского траулера "Кокшайск" в Норвегии нашли зараженных коронавирусом.
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