Илья Шестаков: "Рыбный порт в Мурманске находится в плачевном состоянии, мы ищем для него инвесторов"

Он отметил, что план развития Мурманского морского рыбного порта может быть представлен уже в конце этого года. Фото: Александр ГЛУЗ

17 июня в Мурманске работает глава Росрыболовства Илья Шестаков. Перед заседанием территориального рыбохозяйственного совета Мурманской области он побывал в рыбном порту.

- Сейчас состояние порта плачевное. Есть определенный объем перевалки рыбы, но инфраструктуру необходимо приводить в порядок, мы активно ищем инвесторов для новых проектов. Уже появились все возможности для такой деятельности в рамках законодательства о развитии Арктической зоны. Необходимо построить новые современны холодильники, контейнерную площадку. Это важно в том числе и для поставок Северным морским путем, - сообщил Илья Шестаков.

Он отметил, что план развития Мурманского морского рыбного порта может быть представлен уже в конце этого года.

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