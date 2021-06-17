В Мурманской области охотники создают "теневые" очереди во время выдачи разрешений

На заседании Мурманской областной Думы рассмотрели вопрос об изменении регионального законодательства в части распределения разрешений для охотников. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На заседании Мурманской областной Думы рассмотрели вопрос об изменении регионального законодательства в части распределения разрешений для охотников.

Приоритет есть у тех северян, кто не только охотится, но и участвует в учете особей и бионадзоре. Им отдают 50% от квоты, а остальную половину - остальным в порядке очереди. С последней возникают проблемы.

- В Мурманской области порядка 30 тысяч охотников. Очереди большие, причем есть те, кто занимает их за 2-3 недели до срока, поэтому те, кто пришел, как и положено, за 10 дней, сталкиваются с тем, что места уже заняты. Жалобы поступают постоянно, нам приходится обращаться к сотрудникам правоохранительных органов для наведения порядка, - сообщил парламентариям первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Сергей Носарев.

Поэтому профильное ведомство предлагает проводить открытую жеребьевку, такой альтернативный способ применяется в 20 субъектах страны. Она будет длиться один рабочий день и предполагает, что за процессом смогут наблюдать сами охотники.

Депутаты такое предложение поддержали.

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