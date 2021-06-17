Геннадий Степахно после проверки полицией: "Депутаты не защищены"

17 июня состоится суд над коммунистом - депутатом облдумы Геннадием Степахно. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На этой неделе двух членов отделения КПРФ в Мурманской области - руководителя регионального отделения КПРФ Артура Попова и секретаря горкома Юрия Ваталина - оштрафовали на 20 тысяч рублей за участие в возложении цветов к памятнику Ленина на Первомай.

17 июня состоится суд над еще одним коммунистом - депутатом облдумы Геннадием Степахно. Перед заседанием регионального парламента он попросил в экстренном порядке рассмотреть его предложение включить в повестку дня один вопрос, который напрямую связан с судом, - изменить один из законов, касающихся административного или уголовного преследования народных избранников.

- Мы предлагаем внести всего одну фразу: "Привлечение депутата законодательного представительного органа власти осуществляется только после согласия прокуратора субъекта". Меня, как депутата, принудительно приводят в полицию, проверяют мой кабинет, не скрываюсь ли я, а был в командировке в Кольском районе, в Москве. На каком основании это делали? Что за отношение к депутату? Мы все не защищены. Не только себя защищаю – всех. Мы не имеем право командовать правоохранительными органами, но в некоторых субъектах такие детали прописаны, - рассказал Геннадий Степахно.

Однако депутаты из-за праздничных дней не успели детально проработать это предложение, поступившее на рассмотрение 11 июня. Поэтому вопрос был отложен.

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