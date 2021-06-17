В Мурманске будут судить бывшего инспектора Ростехнадзхора и сотрудника медучреждения за взятку

Бывшего инспектора Ростехнадзора и сотрудника медучреждения будут судить по делу о взятке. Фото: Олег ЗОЛОТО

В конце мая в суд были переданы материалы уголовного дела в отношении бывшего инспектора Ростехнадзора, который получил взятку в 25 тысяч рублей от сотрудника одного из медучреждений Мурманска. Теперь же, как сообщили в СУ СКР по Мурманской области, завершено расследование в отношении и второго участника.

33-летнего работника медучреждения будут судить по ч.3 ст.291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий).

- Обвиняемый передал 25 тысяч рублей должностному лицу - государственному инспектору отдела государственного энергетического надзора по Мурманской области Северо-Западного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, за совершение последним незаконных действий по получению результатов проверки знаний правил работы в электроустановках, с оформлением протоколов и проставлением отметок в удостоверениях обвиняемого и представляемых им лиц (не осведомленных преступных намерениях), без фактического проведения такой проверки, - сообщила старший помощник руководителя СУ Следственного комитета по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Наталья Тростина.

И работника медучреждения, и бывшего инспектора задержали сотрудники ФСБ. Причем первый упорно пытался доказать, что ничего незаконного не делал.

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