Бывшего государственного инспектора Ростехнадзора из Мурманска будут судить за взятку

Бывший госинспектор взял 25 тысяч рублей за фиктивный экзамен. Фото: Олег ЗОЛОТО

Уголовное дело в отношении бывшего государственного инспектора отдела государственного энергетического надзора по Мурманской области Северо-Западного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору передано в суд с обвинительным утверждением. Как сообщили в СУ Следственного комитета по Мурманской области, его подозревают по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя, если оно в силу должностного положения может способствовать указанным незаконным действиям).

- 54-летний мужчина входил в состав отраслевой комиссии по проверке знаний норм и правил в области федерального государственного энергетического надзора. В феврале 2020 года он получил 25 тысяч рублей за то, что помог одному сотруднику фиктивно пройти проверку знаний правил работы в энергоустановках, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

Бывшего государственного инспектора задержали сотрудники ФСБ.

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