В Кандалакше разбирают недострой на Монастырском наволоке

Гостиница когда-то планировалась, как красивый деревянный терем, с бревенчатыми стенами и каменным основанием. Фото: Администрация Кандалакшского района

В Кандалакше разбирают недостроенную гостиницу на Заречной улице. Она стоит там уже давно и горела несколько раз. По подсчетам администрации города, руины будут убраны как раз ко дню города, который планируется отметить вместе с фестивалем "Гандвик" 26 и 27 июня.

- У сгоревшей гостиницы на Заречной появился новый собственник. Договорились, что до Дня города все обугленные руины уберут. Также в порядок приведена грунтовая дорога на этой улице. Спасибо за помощь! - сообщил на своей странице глава Кандалакшского района Михаил Павлов.

Гостиница когда-то планировалась, как красивый деревянный терем, с бревенчатыми стенами и каменным основанием. Но уже много лет, как все сгорело и остались только камни фундамента. Именно здесь будет проходить фестиваль, и это любимое место отдыха жителей и гостей города. Было бы здорово, если бы гостинице вернули задуманный облик.

Жители этой территории уже оценили приведенную в порядок грунтовую дорогу, но стали сомневаться, что остатки гостиницы будут использовать под туризм. "Скорее всего, под очередной супермаркет", - вздыхают читатели.

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