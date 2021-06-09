За пять месяцев 2021 года Россельхознадзор проверил 64,2 тысячи тонн экспортной рыбы в Мурманской области

Прирост экспорта составил 9,7% или 5,7 тонны.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Из Мурманской области рыбы стали экспортировать больше. В прошлом году за первые пять месяцев на экспорт ушло 58,8 тысячи тонн, а в этом уже 64,2 тысячи. Об этом рассказало Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора.
Прирост экспорта составил 9,7% или 5,7 тонны. Наибольшую популярность имеет мороженая треска, за пять месяце ее вывезли 31,7 тысячу тонн, что составило 49% от всей продукции. Следующие по популярности - это пикша, филе трески и палтус.
- Основными странами-получателями рыбной и морепродукции стали страны Европейского союза, Китайская Народная Республика и Норвегия, - сообщило на своем сайте Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пожар на 350 га в лесничестве Мурманской области сняли на видео. Запись сделали с воздуха (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31
Почта red@kpmk.ru