За пять месяцев 2021 года Россельхознадзор проверил 64,2 тысячи тонн экспортной рыбы в Мурманской области

Прирост экспорта составил 9,7% или 5,7 тонны. Фото: Иван МАКЕЕВ

Из Мурманской области рыбы стали экспортировать больше. В прошлом году за первые пять месяцев на экспорт ушло 58,8 тысячи тонн, а в этом уже 64,2 тысячи. Об этом рассказало Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора.

Прирост экспорта составил 9,7% или 5,7 тонны. Наибольшую популярность имеет мороженая треска, за пять месяце ее вывезли 31,7 тысячу тонн, что составило 49% от всей продукции. Следующие по популярности - это пикша, филе трески и палтус.

- Основными странами-получателями рыбной и морепродукции стали страны Европейского союза, Китайская Народная Республика и Норвегия, - сообщило на своем сайте Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора.

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