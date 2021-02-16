Деньги на фестиваль исторической реконструкции «Гандвик» в Мурманской области собирают через краудфандинг

Средства на проведение фестиваля собирают в том числе и на краудфантинговой площадке. Фото: Валентин Жигунов

Сбор средств на проведение фестиваля исторической реконструкции «Гандвик» открыт на краундфандинговой площадке.

По традиции фестиваль, а в этом году он пройдет уже в пятый раз, будет двухдневным и состоится 26 и 27 июня. Основной его площадкой станет Монастырский наволок в Кандалакше. По задумке организаторов, если ограничения будут сняты, на месте соберутся представителей клубов исторической реконструкции из Мурманской области, Санкт-Петербурга, Москвы, Твери и Дубны. Специальными гостями фестиваля станут жители Сыктывкара – экипаж ладьи «Варыш». На создание судна XV века команда потратила 3,5 миллиона рублей. Если эпидемиологическая обстановка будет благоприятной и откроют границы, то на единственный в Заполярье фестиваль исторической реконструкции приедут реконструкторы из Торсхавна с Фарерских остров и Хиртсхальса из Дании.

В рамках фестиваля состоится торжище. Участниками его уже пожелали стать мастера Заполярья, а также Санкт-Петербурга, Москвы, Твери, Дубны и Рыбинска. Их оказалось так много, что впервые за пять лет подготовки фестиваля прием заявок закрыли досрочно. Известно, что на торжище представят изделия из кости, дерева, кожи, металла, а также различные ювелирные украшения. Предложат участникам и гостям попробовать медовуху.

Средства на проведение фестиваля собирают в том числе и на краудфантинговой площадке. За взносы организаторы готовы поблагодарить бонусами: участием в мастер-классах по историческим ремеслам, играм и танцам, участием в сражении, прогулке на ладье. Один из бонусов – участие в программе «Полное погружение» с выдачей аутентичного костюма и проживанием в лагере вместе с участниками фестиваля.

Пока благодаря площадке удалось собрать только 5% от необходимой суммы. Все средства намерены направить на логистические и технические расходы организаторов.

Отметим, что предыдущий фестиваль «Гандвик» собрал порядка 80 реконструкторов и двух тысяч зрителей. А в 2020 году фестиваль пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. Но ладьи «Варыш» из Коми и «Иван Рокаччу» из Карелии совершили пробный поход по Беломорканалу до Кандалакши.

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