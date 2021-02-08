Центр развития кинопроизводства в Мурманской области планирует помочь местным кинематографистам с поиском спонсоров

На базе этого центра планируется создать творческое объединение режиссеров, сценаристов, продюсеров, операторов, актеров и других творческие кадров региональной киноиндустрии. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Активное паломничество федеральных съемочных групп в Мурманскую область – это, с одной стороны, хорошо: тут тебе и туристические маршруты по местам съемок, и вдохновение горами и природой, и какие-то деньги в область. Но за пределами внимания остались местные режиссеры, операторы, сценаристы, актеры. Люди болеют кино, снимают за собственные деньги и в тоже время выступают на кинофестивалях, занимают призовые места, создают качественный продукт.

- У наших местных кинематографистов, кто снимает полнометражное, документальное кино, нет своего объединения - тех людей, кто мог бы услышать их потребности – в связях, ресурсах, обучении, и мог бы помочь им наладить эти контакты. У нас огромный опыт привлечения денежных средств на фестивали, мы уверены, что можем в этом помочь. Сейчас на первом этапе нам важно собрать пул заинтересованных людей и информацию, - рассказывает руководитель Центра развития кинопроизводства «Нордфильм» Светлана Солдатова.

На базе этого центра планируется создать творческое объединение режиссеров, сценаристов, продюсеров, операторов, актеров и других творческие кадров региональной киноиндустрии. Более того, им хотят помогать договариваться с федеральными съемочными группами о возможности работы на съемочных площадках в Мурманске, пусть не режиссером, но хотя бы ассистентом.

Но чтобы знать, как помогать, нужно наладить диалог. Поэтому всех заинтересованных ждут 11 февраля в 18:30 в Мурманской государственной универсальной научной библиотеке (ул. Софьи Перовской 21а) на организационной встрече творческого объединения «Нордфильм».

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