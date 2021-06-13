В Мурманской области собак будут отлавливать по новым правилам

В Мурманской области отлавливать животных будут по новым правилам. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Губернатор Мурманской области утвердил новые правила по отлову безнадзорных животных. Для отловщиков они стали жестче, для собак в чем-то гуманнее.

Так, срок реагирования на обращение северяне сократился с 6 часов до 4, а для Мурманска и вовсе для двух человек. В населенных пунктах будут проходить рейды на выявление стай.

- Чтобы исключить случаи необоснованного повторного отлова животных (отлова стерилизованных животных без владельцев, имеющих бирку на ухе), установлены требования к заявке на отлов таких животных. Определено, что она должна содержать фамилию, имя, отчество заявителя, его номер телефона, индивидуальные характеристики животного, позволяющие его достоверно определить (размер, окрас, особые приметы), место нахождения животного, признаки проявления данным животным немотивированной агрессивности, - уточняется в документе.

Чтобы при отлове животное не пострадало, запрещается применять травмирующие приспособления и давать слишком много снотворного. Помимо этого отловщикам нельзя отвязывать собак, если они находятся на привязи менее трех часов, оставлять на месте "усыпленных" животных.

Если собака потерялась и ее нашли отловщики, ее могут вернуть хозяину, если он еще до того, как ее увезли в приют, подтвердит свои права на животное. - Уточнены требования к транспортировке отловленных животных – не менее 0,6 квадратного метра пространства клетки (отсека) в транспортном средстве на одно животное. Сокращено максимальное время нахождения животных в транспортном средстве во время транспортировки от места отлова в приют для животных с 12 часов до 6 часов. Кроме того, установлены более комфортные условия транспортировки животных (изменены параметры температуры), - уточняется в новых правилах.

Стерилизацию должны будут записывать на видео, а животные после операции будут наблюдать дольше: особей мужского пола с 3-5 дней до 5-7 дней; у особей женского пола – с 5-10 дней до 7-10 дней.

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