В Мурманске из-за пожара на улице Марата открыли оперативный штаб

На тушение дома №10 на улице Марата ушло почти три часа. Фото: МЧС по Мурманской области

Днем 12 июня в Мурманске горел дом №10 на улице Марата. Огонь охватил второй этаж "деревяшки" и распространился на площадь 100 квадратных метров. Тушили его 43 человека, на это ушло почти три часа.

- На месте происшествия развернут оперативный штаб. По его информации, пострадавших нет. Работы по тушению продолжаются. В доме зарегистрировано 20 жильцов. Жителям дома помещения в пункте временного размещения будут предоставлены по заявлению. Как сообщает оперативный штаб, на настоящий момент с такими заявлениями обратились двое жителей, остальные разместились у родственников, - сообщили в администрации Мурманска.

Причины возгорания устанавливаются.

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