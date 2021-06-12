В Мурманске 43 человека тушили горящий дом на улице Марата

Дом №11 на улице Марата тушили почти три часа. Фото: МЧС по Мурманской области

12 июня в Мурманске выдалось жарким днем во всех смыслах слова. И погода все выше гнала столбик термометра, и, увы, этот солнечный день не обошелся без ЧП. Днем субботы загорелось деревянное здание на улице Марата.

- В 16.10 в оперативную дежурную службу Главного управления МЧС России по Мурманской области по системе "112" поступило сообщение о пожаре по адресу улица Марата,10. Горит кровля на втором этаже на площади 100 квадратных метров. На месте пожара работали 43 человека, 12 единиц техники, от МЧС - 33 человека, 8 единиц техники, - сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

Ликвидировать пожар удалось только около семи вечера.

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