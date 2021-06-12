С апреля 2021 в Мурманской области мотоциклисты 230 раз нарушили правила

Мотоциклисты 230 успели нарушить ПДД с открытия сезона. Фото: Александр БОЙКО

С апреля 2021 года в Мурманской области произошло 230 нарушений Правил дорожного движения мотоциклистами. Их, скорее всего, больше, но выявлено сотрудниками ГИБДД именно столько. В шести случаях люди получили ранения.

Вот, например, из недавнего: 10 июня в 13.00 в районе дома №152А по проспекту Кольскому в Мурманске водитель мотоцикла Yamaha, двигаясь по проспекту Кольскому со стороны переулка Якорный, выехал на перекресток с улицей Беринга на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Renault. Как результат - мотоциклист оказался в больнице с травмами разной степени тяжести, но самое неприятное в этой истории - у него не было прав на управление мотоциклом.

- Госавтоинспекция призывает водителей мототранспорта не превышать скорость, соблюдать боковой интервал и дистанцию с другими транспортными средствами, не выезжать на полосу встречного движения при обгоне и не пытаться проехать между близко едущими машинами в плотном потоке, а также соблюдать правила проезда перекрестков. Используйте качественную защитную экипировку, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Мурманской области.

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