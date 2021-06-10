В Мурманске после ДТП госпитализировали мотоциклиста

В данный момент не установлено, по вине кого случилась авария. Фото: Мурманск ДТП ЧП / vk.com/murmansk_dtp

Днем 10 июня в Первомайском округе Мурманска произошла авария с участием мотоциклиста и машины.

- В 13.00 в районе дома 152а на проспекте Кольскому - на перекрестке проспекта Кольский и улицы Беринга - произошло столкновение мотоцикла Yamaha и Renault. В данном ДТП пострадал водитель мотоцикла, которого доставили в медучреждение. На месте работает экипаж ДПС все обстоятельства ДТП устанавливаются, - сообщил инспектор по пропаганде УГИБДД по Мурманской области Евгений Шевченко.

В данный момент не установлено, по вине кого случилась авария.

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