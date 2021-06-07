На дороге Мишуково - Снежногорск в аварию попал мотоциклист без экипировки

Оба пострадавших отправились в путь без защитной экипировки. Фото: Мурманск ДТП ЧП / vk.com/murmansk_dtp

6 июня в 14.22 в серьезную аварию попал мотоциклист. Как сообщили в УГИБДД по Мурманской области, все случилось на 1-м километре (+50 метров) дороги Мишуково - Снежногорск.

- Водитель мотоцикла Kawasaki, двигаясь со стороны Междуречья в сторону Мурманска, не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель и его пассажирка получили травмы различной степени тяжести, - сообщил "КП"-Мурманск" инспектор по пропаганде управления ГИБДД по Мурманской области Евгений Шевченко.

Оба пострадавших отправились в путь без защитной экипировки.

- Оба были в сильнейшем алкогольном опьянении. Девушка 25 лет, перелом левой ноги, парень 1976 года рождения, тяжелый. Лично я желаю ему скорейшего выздоровления. И сейчас за его жизнь борются медики, - написал в группе "Мурманск ДТП ЧП" Виталий Олексий.

В ГИБДД пока не смогли уточнить информацию, был ли водитель Kawasaki пьян.

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