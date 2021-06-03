На трассе "Кола" в ДТП попала патрульная машина ДПС

От удара Nissan выкинуло в кювет, а служебная машина оказалась на противоположной стороне дороги. Фото: ДТП ЧП Мурманск / vk.com/murmansk_dtp

3 июня рядом с Кицей произошло ДТП с участием патрульной машины ДПС.

- В 11.20 на 1345 километре федеральной трассы Р21 "Кола" произошло столкновение патрульного автомобиля ДПС и автомобиля Nissan. В ДТП никто не пострадал. Все обстоятельства устанавливаются по факту данного ДТП проводиться проверка, - сообщил инспектор по пропаганде управления ГИБДД по Мурманской области Евгений Шевченко.

От удара Nissan выкинуло в кювет, а служебная машина оказалась на противоположной стороне дороги.

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