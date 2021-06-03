В Мурманске вылетевший из-под колес BMW лом попал в другую машину

Автолюбители, рассмотрев запись с видеорегистратора, обратили внимание не только на лом, но и нарушения ПДД со стороны участников этой истории. Фото: ДТП ЧП Мурманск / vk.com/murmansk_dtp

В неприятную ситуацию попал у старого КПП в Североморск водитель иномарки. Во время движения в него прилетел лом, вылетевший из-под колес едущей впереди машины.

- Дружище на BMW X3 я знаю, ты не виноват. Тошноту едущему впереди совет, выехал в крайний левый, поддай газу или сдай права. Результат: пробитый насквозь бампер, юбка, разбита решетка радиатора. Лом прошел через бампер вышел снизу через юбку. Хорошо не в лоб, - написал водитель пострадавшей машины в группе "Мурманск ДТП ЧП".

Фото: ДТП ЧП Мурманск / vk.com/murmansk_dtp

По его мнению, лом оказался на дороге по вине дорожных служб (в этом году запланирована реконструкция дороги на Североморск). А вот другие автолюбители, рассмотрев запись с видеорегистратора, обратили внимание не только на лом, но и нарушения ПДД со стороны участников этой истории.

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