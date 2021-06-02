Виновницу смертельного ДТП в Кандалакшском районе отправили на шесть лет в колонию

Водители обоих машин и пассажир Ford получили травмы различной степени тяжести. 68-летняя пассажирка Chevrolet скончалась в машине скорой помощи. Фото: Мурманск ДТП ЧП

27 сентября в 17.20 на 1171 километре федеральной трассы «Кола» в Кандалакшском районе произошла смертельная авария. 37-летняя водитель Ford Focus неправильно выбрала дистанцию до двигающегося впереди Chevrolet Aveo. Последнюю иномарку с проезжей части выкинуло в правый кювет, где она перевернулась

Водители обоих машин и пассажир Ford получили травмы различной степени тяжести. 68-летняя пассажирка Chevrolet скончалась в машине скорой помощи. При этом виновница аварии была пьяна, без прав (их северянку лишили) и разогналась до 90 км/ч. Спустя почти год она услышала приговор, женщину судили по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ за вождение в пьяном виде и смертельную аварию.

- В судебном заседании подсудимая вину в инкриминируемом ей преступлении признала полностью, в содеянном раскаялась, - сообщили в пресс-службе Кандалакшского районного суда. - При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства: явку с повинной; активное способствование раскрытию и расследованию преступления; наличие двух несовершеннолетних детей; наличие серьезного хронического заболевания; направление покаянных писем потерпевшим, принесение извинений в судебном заседании.

Хоть причин сделать приговор мягче было много, все же не на руку водителю сыграло то, что раньше она часто нарушала правила дорожного движения. Поэтому ее приговорили к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься определенной деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года.

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