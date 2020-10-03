Смертельное ДТП под Полярными Зорями: Пьяная автоледи выбила иномарку с дороги

От Chevrolet Aveo практически ничего не осталось. Фото: Мурманск ДТП ЧП

Четыре месяца прошло со страшной аварии в Апатитах, которая унесла жизнь 21-летнего парня, а его 18-летнюю спутницу отправила на больничную койку. Напомним: тогда виновницей ДТП стала пьяная автоледи. Авария получила большой резонанс, вот только предотвратить очередную трагедию не смогла.

- 27 сентября в 17.20 на 1171 километре федеральной трассы «Кола» произошла авария. Водитель Ford Focus неправильно выбрала дистанцию до двигающегося впереди Chevrolet Aveo. Последнюю иномарку с проезжей части в правый кювет, где она перевернулась, - рассказывает инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Водители обоих машин и пассажир Ford получили травмы различной степени тяжести. 68-летняя пассажирка Chevrolet скончалась в машине скорой помощи.

- 36-летняя виновница аварии в момент ДТП была в состоянии алкогольного опьянения. Освидетельствование показало 0,642 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха, - уточнили в Госавтоинспекции.

Родственники пострадавших из Chevrolet Aveo всерьез переживают, что виновница аварии сможет уйти от ответственности.

- В Chevrolet ехали мои мама и тетя. В тот день они возвращались из Кандалакши в Полярные Зори. С ними должна была ехать моя племянница, но в последний момент передумала, - рассказывает сын водителя Chevrolet Александр. - Мама за рулем уже больше 12 лет и строго соблюдает ПДД.

Сразу после аварии пьяная автоледи заявила, что за рулем был таксист, который убежал в лес. Но эту версию быстро опровергли. Кстати, виновница была еще в августе лишена прав за езду в пьяном виде.

- Наша семья так и не получила от нее ни извинений, ни приложений о помощи. Вместо этого ее сын пишет угрозы мужу моей сестры, - говорит собеседник "КП".