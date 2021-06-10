Жители Мурманской области - властям: "Куда делать мурманская мойва?"

Ответ сразу дали в министерстве природных ресурсов и экологии Мурманской области. Фото: Евгения ГУСЕВА

В этом году снова не состоялась мойвенная путина в Баренцевом море. Северяне недоумевают: где народная рыбка на прилавках наших магазиной?

- Скажите, пожалуйста, куда делать наша мурманская мойва? - спросил на странице губернатора в "ВКонтакте" Александр Таболины.

Ответ сразу дали в министерстве природных ресурсов и экологии Мурманской области.

- На сессии смешанной Российско–норвежской комиссии по рыболовству, которая состоялась с 12 по 16 октября 2020 года, в соответствии с утвержденным правилом управления запасом мойвы, признанным Международным советом по исследованию моря, на основании данных научных исследований о состоянии нерестового запаса мойвы было принято решение не открывать коммерческий промысел мойвы в Баренцевом море в 2021 году. Дополнительно сообщаем, что на следующий год решение о возможности возобновления промысла мойвы будет приниматься СРНК по результатам рассмотрения научных данных, характеризующих состояния запаса этого вида водных биоресурсов.

Напомним: ранее уже сообщались причины отсутствия путины.

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