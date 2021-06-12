Как работают ветеринарные лечебницы в Мурманске с 12 по 14 июня 2021 года

Ветклиники в праздники будут работать по особенному графику. Фото: Александр ГЛУЗ

Мы делимся с читателями информацией о том, как будут работать ветеринарные лечебницы в Мурманске с 12 по 14 июня и летних праздниках.

У главного отделения ветеринарной лечебницы на улице Книповича, 51А, в июне общий график работы с понедельника по субботу с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, выходной - воскресенье. 11 июня работают с 09.00 до 16.00 обед с 13.00 до 14.00, 12 и 13 июня - выходные.

Кабинет на улице Шабалина,45 работает с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, суббота, воскресенье – выходные. 11 июня с 09.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00, с 12 по 14 июня – выходные.

Кабинет на улице Осипенко, 8 работает со вторника по пятницу с 10.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, в субботу с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, в воскресенье и понедельник – выходные. 11 июня кабинет работает с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00. С 12 по 14 июня – выходные.

Кабинет на улице Марата, 16 по общему графику работает со вторника по субботу с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, в понедельник и воскресенье – выходные. 11 июня врачи принимают с 09.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00, с 12 по 14 июня – выходные.

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